В 2014 году США предлагали повторить референдум в Крыму – «для порядка»

Москва, , 03:33 — REGNUM Неофициальное предложение провести «для порядка» повторный референдум в Крыму поступало России в 2014 г. от тогдашнего американского госсекретаря Джона Керри, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК.

Глава МИД РФ поделился информацией о том, что искренность волеизъявления крымчан на референдуме 2014 года осознавали и в США. Лавров сообщил следующее:

«В апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Всё понятно. Всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите ещё один референдум».

По словам Лаврова, Москва отказалась, ведь снова «гонять людей на какое-то голосование» совершенно ни к чему.

«Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», — добавил Лавров.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией по итогам референдума 2014 г. стало поводом для введения антироссийских санкций со стороны США. Примеру Вашингтона последовали его «партнёры» по Европейскому союзу.

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