Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Минск, , 22:36 — REGNUM Контактная группа по Донбассу смогла договориться об очередном перемирии на прошедшей в Минске встрече. Об этом сегодня, 5 июня, по итогам заседания сообщил журналистам полномочный представитель Российской Федерации на данных переговорах Борис Грызлов.

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов.

Он пояснил, что сторонам удалось достичь договорённостей по новому соглашению об установлении режима тишины на линии фронта. Ожидается, что развод вооруженных сил в районе Станицы Луганская должен начаться 10 июня.

При этом Грызлов подчеркнул, что у сторон, на самом деле, существует непонимание относительно того, что новое соглашение в обязательном порядке должно предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия. Иными словами, Киев не дает никаких гарантий.

«Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск», — подчеркнул Грызлов.