Путин рассказал, каким видят будущее мира Москва и Пекин

Москва, , 22:02 — REGNUM Россия и Китай совместно добиваются формирования справедливого миропорядка, базирующегося на многополярности, равенстве, взаимовыгодном сотрудничестве, соблюдении международного права и базовых документов ООН, заявил 5 июня президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

«Совместными усилиями наши страны вносят большой вклад в решение острых мировых проблем, противодействие новым вызовам и угрозам, солидарно выступают за формирование нового, справедливого миропорядка, основанного на многополярности, строгом соблюдении международного права, устава Организации Объединенных Наций, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве», — сказал Владимир Путин.

При этом президент России отметил, что «российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне».

«Учитывая их огромный потенциал, останавливаться на достигнутом мы не собираемся», — добавил Владимир Путин, подчеркнув, что Китай прочно занял место самого крупного торгового партнера России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с государственным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин, возглавляющий крупную китайскую делегацию общей численностью порядка тысячи человек.

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