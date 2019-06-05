На переговорах в Минске атмосфера стала сдержанней – представитель ЛНР

Москва, , 18:30 — REGNUM На переговорах в Минске всплыл вопрос о том, что в ближайшее время запланировано разведение военных формирований с обеих сторон в районе станицы Луганская. Об этом 5 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал официальный представитель ЛНР в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник.

«Атмосфера здесь противоречивая. Было заседание четырёх рабочих групп, где шло обсуждение и по обмену пленных, и по экономической ситуации, — рассказал Мирошник. — Впервые есть какие-то предварительные результаты. Атмосфера стала более сдержанной. Люди, которые приехали сюда, они воздерживаются от порошенковской риторики. Обе стороны слышат друг друга, и есть стремление завершить этот процесс. Если говорить о группе по безопасности, то заседание было очень напряжённым и звучала достаточно жёсткая риторика. Но всплыл вопрос о том, что в ближайшее время запланировано разведение военных формирований с обеих сторон в районе станицы Луганская. Это реализация договорённостей ещё сентября 2016 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма назвал абсолютным абсурдом предложения об отказе от Минска как переговорной площадки. Кучма назвал колоссальной роль Минска в работе контактной группы. Звучавшие предложения о переносе переговоров совершенно безосновательны, отметил он.

«Это единственное место, где можно проводить нормальный диалог, а с учётом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне», — цитирует Кучму БелТА.

Читайте ранее в этом сюжете: Кучма назвал Минск единственной площадкой для переговоров по Донбассу