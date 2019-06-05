Евросоюз и дальше будет спонсировать «реформы» на Украине — Туск

Брюссель, , 17:05 — REGNUM Европейский союз готов и дальше оказывать поддержку Украине в борьбе с коррупцией, стабилизации экономики и реформировании энергетического сектора. Об этом сегодня, 5 июня, заявил глава Евросовета Дональд Туск после того, как провел встречу с новым украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

«Евросоюз всегда будет готов помогать Украине укреплять демократию и верховенство права, бороться с коррупцией, стабилизировать экономику и проводить реформы энергетического сектора. Потому что сильная и демократическая Украина находится в лучших интересах ЕС», — сказал Туск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедшие к власти на Украине в результатет государственного переворота в начале 2014 года бандеровцы и их приспешники заявили о том, что Украина берет курс на интеграцию в Европейский союз и военный блок НАТО. Это было закреплено в конституции Украины.