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Председатель Мосгордумы намерен баллотироваться в столичный парламент

Политика

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября 2019 года

Москва, 5 июня 2019, 16:24 — REGNUM  Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») намерен участвовать в выборах в столичный парламент в 2019 году. Об этом он заявил журналистам на брифинге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я собираюсь участвовать в выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва. Мы обсуждали это и с моей командой, и с избирателями. Я уверен, в ближайшие пять лет нам удастся завершить те намеченные грандиозные проекты, которые сейчас реализуются на территории 12-го избирательного округа и всего северо-восточного», — заявил Алексей Шапошников.

Он также подвёл итоги работы весенней сессии столичного парламента: депутаты провели семь заседаний, на которых рассмотрели 84 вопроса. Было принято 125 документов, из них 25 — городские законы, 99 — думские постановления и одно обращение.

Ранее депутаты столичного парламента согласовали дату проведения выборов — они назначены на 8 сентября 2019 года.

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Выборы в Московскую городскую думу — 2019
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