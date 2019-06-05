Председатель Мосгордумы намерен баллотироваться в столичный парламент

Москва, , 16:24 — REGNUM Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») намерен участвовать в выборах в столичный парламент в 2019 году. Об этом он заявил журналистам на брифинге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я собираюсь участвовать в выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва. Мы обсуждали это и с моей командой, и с избирателями. Я уверен, в ближайшие пять лет нам удастся завершить те намеченные грандиозные проекты, которые сейчас реализуются на территории 12-го избирательного округа и всего северо-восточного», — заявил Алексей Шапошников.

Он также подвёл итоги работы весенней сессии столичного парламента: депутаты провели семь заседаний, на которых рассмотрели 84 вопроса. Было принято 125 документов, из них 25 — городские законы, 99 — думские постановления и одно обращение.

Ранее депутаты столичного парламента согласовали дату проведения выборов — они назначены на 8 сентября 2019 года.