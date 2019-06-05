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США планируют раскол в вооружённых силах Венесуэлы — Захарова

Политика

«Работа ведётся среди генералитета, американские официальные лица напрямую призывают офицерский состав к дезертирству и нарушению присяги»

Москва, 5 июня 2019, 15:57 — REGNUM  Несмотря на снижение риска интервенции в Венесуэлу, в Вашингтоне не оставляют попыток подорвать единство в вооружённых силах этой страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Хотя угроза прямой интервенции в Венесуэлу, казалось бы, снизилась, сохраняется опасность незаконных действий против правительства этой страны, в том числе и силовых акций низкой интенсивности», — заявила Захарова.

По её словам, в Вашингтоне работают над выявлением колеблющихся в руководстве вооружённых сил Венесуэлы, пытаясь повторить раскол по сценарию многих других стран, ставших жертвами иностранного вмешательства.

«Работа ведётся среди генералитета, американские официальные лица напрямую призывают офицерский состав к дезертирству и нарушению присяги», — указала она.

«Мы знаем, какую цену люди, простые граждане, заплатили за эти неудавшиеся попытки государственных переворотов или удавшиеся, но (повлёкшие) настоящие катастрофы в целом ряде регионов», — отметила дипломат.

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МИД России
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