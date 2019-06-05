Председатель КНР начал государственный визит в Россию

Москва, , 14:58 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший сегодня в Москву с государственным визитом, накануне дал интервью российским СМИ, подчеркнув, что с президентом России Владимиром Путиным они встречались уже около 30 раз. Такая частота встреч в международной дипломатии является редким явлением, а сами встречи служат компасом для дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает 5 июня Синьхуа.

Китайский лидер особо подчеркнул, что спустя 70 лет после установления между Россией и Китаем дипломатических отношений, стратегическое взаимодействие и партнерство двух стран достигли нынешнего беспрецедентного уровня и характеризуются высочайшей степенью взаимного доверия и координации. Это имеет особую стратегическую ценность в условиях растущей неопределенности, с которой сталкивается мир, считает Си Цзиньпин.

По его словам, взаимное доверие также углубляется между российским и китайским народами, что происходит благодаря государственной политике стимулирования гуманитарных обменов через целый ряд совместных программ. Среди них создание университета, проведение семинаров для СМИ и мозговых центров, а также мероприятий, посвященных Году туризма.

Отдельно лидер КНР затронул тему постоянно растущего товарооборота, который в прошлом году превысил рекордный уровень в 100 млрд долларов. Достигнут устойчивый прогресс в реализации двусторонних проектов в энергетике, авиастроении и космосе, в сопряжении инициативы «Пояса и пути» с ЕАЭС.

Сотрудничество России и Китая имеет важное международное измерение. Как считает Си Цзиньпин, страны прилагают совместные усилия в рамках ряда важных площадок, таких как ООН, «Группа двадцати», БРИКС и ШОС, а также вместе участвуют в решении важных международных вопросов, в том числе ядерных проблем Ирана и КНДР.

Москва и Пекин, по словам Си Цзиньпина, объединили усилия для поддержки существующей международной системы, которая подвергается наступлению со стороны сил, отстаивающих протекционизм и односторонние подходы. В обеих столицах уверены в ключевой, центральной роли ООН, ее целей и принципов для защиты международного мира и стабильности. Весь мир слышит призыв к многополярности мира и демократизации международных отношений, который исходит от России и Китая, уверен партийно-государственный лидер КНР.

Напомним, что государственный визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 7 июня. В его рамках он вместе с Владимиром Путиным примет участие в Петербургском экономическом форуме.