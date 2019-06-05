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Китай выступил за формирование большого Евразийского партнёрства

Политика

Отмечается, что данная инициатива может развиваться параллельно с проектом «Один пояс, один путь»

Санкт-Петербург, 5 июня 2019, 12:31 — REGNUM  Китайская Народная Республика поддерживает инициативу формирование большого Евразийского партнерства. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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Выдержки из документа сегодня, 5 июня, на Российско-Китайском деловом форуме зачитал посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский.

Отмечается, что данная инициатива может развиваться параллельно с проектом «Один пояс, один путь».

«Инициатива «Один пояс, один путь» и идея большого Евразийского партнерства могут развиваться параллельно и скоординированно, способствовать развитию региональных объединений, двусторонних и многосторонних интеграционных процессов на благо народов Евразийского континента», — приводит ТАСС текст заявления.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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