Китай выступил за формирование большого Евразийского партнёрства

Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Китайская Народная Республика поддерживает инициативу формирование большого Евразийского партнерства. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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Выдержки из документа сегодня, 5 июня, на Российско-Китайском деловом форуме зачитал посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский.

Отмечается, что данная инициатива может развиваться параллельно с проектом «Один пояс, один путь».

«Инициатива «Один пояс, один путь» и идея большого Евразийского партнерства могут развиваться параллельно и скоординированно, способствовать развитию региональных объединений, двусторонних и многосторонних интеграционных процессов на благо народов Евразийского континента», — приводит ТАСС текст заявления.

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