Китай выступил за формирование большого Евразийского партнёрства

Санкт-Петербург, 5 июня 2019, 12:31 — REGNUM Китайская Народная Республика поддерживает инициативу формирование большого Евразийского партнерства. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Также по теме: «Один пояс — Один путь»: Страны ЕС начнут борьбу за китайские инвестиции?
Выдержки из документа сегодня, 5 июня, на Российско-Китайском деловом форуме зачитал посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский.
Отмечается, что данная инициатива может развиваться параллельно с проектом «Один пояс, один путь».
«Инициатива «Один пояс, один путь» и идея большого Евразийского партнерства могут развиваться параллельно и скоординированно, способствовать развитию региональных объединений, двусторонних и многосторонних интеграционных процессов на благо народов Евразийского континента», — приводит ТАСС текст заявления.
Читайте также: Стратегическое партнерство России и Китая: взгляд из Пекина