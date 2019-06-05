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Ким Чен Ын попросил у Вьетнама продовольствие в долг

Политика

Северная Корея страдает от неурожая

Ким Чен Ын попросил у Вьетнама продовольствие в долг
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Ханой, 5 июня 2019, 12:23 — REGNUM  Северная Корея обратилась к Вьетнаму с просьбой о продовольственной помощи. В дальнейшем Пхеньян обещает вернуть Ханою 300 тыс. тонн продуктов, сообщает 5 июня южнокорейская газета «Чунан ильбо» со ссылкой на высокопоставленных собеседников.

Отмечается, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын попросил помощи во время встреч с руководством Вьетнама в Ханое в феврале этого года. Вьетнамские власти «дали положительный ответ».

Ранее ИА REGNUM сообщало о тяжелейшей засухе в Северной Корее. По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, более 10 млн жителей КНДР столкнулись с нехваткой продовольствия, пищи им не хватит до следующего урожая.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: Северная Корея страдает от нехватки продовольствия

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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