В Сальвадоре прошла инаугурация избранного президента

Сан-Сальвадор, , 11:11 — REGNUM В Сан-Сальвадоре на заседании Законодательной ассамблеи состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного президента страны Найиба Букеле и вице-президента Феликса Ульоа. Будучи кандидатами от правоцентристского «Широкого альянса за национальное единство», они заручились поддержкой 53,03% избирателей на состоявшихся 3 февраля президентских выборах. Об этом сообщило кубинское агентство Prensa Latina.

Согласно действующей Конституции, президент Республики Эль-Сальвадор является главнокомандующим Вооружённых сил и Гражданской Национальной полиции. Ожидается, что новый состав правительства будет объявлен в ближайшее время. Накануне вступления новый глава государства заявил о намерении продолжать внешнеполитический курс своего предшественника, а приоритетным направлением назвал укрепление сотрудничества с Республикой Куба.