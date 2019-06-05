Среда, 5 Июня 2019 года
11:11:52 МСК

В Сальвадоре прошла инаугурация избранного президента

Политика

Новый глава государства пообещал сохранить внешнеполитический курс предшественника и в качестве приоритета назвал развитие сотрудничества с Кубой

Сан-Сальвадор, 5 июня 2019, 11:11 — REGNUM  В Сан-Сальвадоре на заседании Законодательной ассамблеи состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного президента страны Найиба Букеле и вице-президента Феликса Ульоа. Будучи кандидатами от правоцентристского «Широкого альянса за национальное единство», они заручились поддержкой 53,03% избирателей на состоявшихся 3 февраля президентских выборах. Об этом сообщило кубинское агентство Prensa Latina.

Согласно действующей Конституции, президент Республики Эль-Сальвадор является главнокомандующим Вооружённых сил и Гражданской Национальной полиции. Ожидается, что новый состав правительства будет объявлен в ближайшее время. Накануне вступления новый глава государства заявил о намерении продолжать внешнеполитический курс своего предшественника, а приоритетным направлением назвал укрепление сотрудничества с Республикой Куба.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить