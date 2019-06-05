Минобороны РФ опровергло «небезопасный» перехват самолета США

Москва, , 10:40 — REGNUM Опасных инцидентов с участием российских и американских военных самолетов над Средиземным морем не было. Истребители Су-35 поднимались в воздух для распознавания воздушных целей, говорится в сообщении Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве прокомментировали сообщения американских ВМС о якобы «небезопасном» перехвате самолета-разведчика P-8A Poseidon российским истребителем. Так, средства контроля авиабазы Хмеймим в Сирии 4 июня в 12:30 мск зафиксировали присутствие над нейтральными водами Средиземного моря воздушной цели, направляющейся к российской базе ВМФ в Тартусе.

Поднявшийся в воздух истребитель Су-35 опознал объект как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон». Позже разведчик изменил направление движения, а истребитель вернулся на базу. Подобный инцидент произошел и в 15:41 мск.

Все полеты российских истребителей проходили в соответствии с международными правилами, от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии обращений не поступало, подвели итог в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская сторона проинформировала о трех эпизодах с участием российского Су-35 над Средиземным морем 4 июня. Утверждалось, что вторая из трех встреч была «небезопасной».

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