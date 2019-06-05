«Огонь правды уже потушен, только угольки тлеют»: Третьяков — Лаврову

Москва, , 05:48 — REGNUM Свое несогласие с тезисом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что «огонь правды» не затушить», высказал журналист Виталий Тертьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Сергей Викторович, огонь правды затушить, и он уже потушен, в том числе и из-за позиции наших историков… Мы убеждаем бандеровцев московских и украинских и прочих коллаборационистов и самих себя, что наше дело правое, Победа была за нами… Они не убеждаемые, в принципе не убеждаемые, а мы это и так знаем», — заявил Третьяков.

По его словам, переубедить коллективный Запад, включая Европу и США, невозможно насчет исторической правды, поскольку их информационная мощь намного выше, чем у нас, при том что они действуют не по заблуждению, а целенаправленно.

«Они затушат эту правду истории, затушат, почти затушили, угольки только какие-то тлеют», — подвел итог эксперт.

Напомним, что в своей статье «О Дне Победы» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что фальсификация истории не принесет плодов, поскольку «огонь правды не затушить», а факт в том, что «именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха».

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