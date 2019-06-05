Среда, 5 Июня 2019 года
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РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»

Политика

Это произойдёт в 2019 г

Москва, 5 июня 2019, 02:42 — REGNUM  Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что ракетные полки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» будут поставлены на боевое дежурство в Барнаульской, Иркутской и Йошкар-Олинской ракетных дивизиях.

Две пусковые установки стационарного базирования будут поставлены в Козельской ракетной дивизии (Калужская область). На боевое дежурство будет поставлен также полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в Оренбургской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: Вся Йошкар-Олинская дивизия РВСН перевооружена на «Ярсы»

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Ядерное оружие
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