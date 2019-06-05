РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»

Москва, , 02:42 — REGNUM Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что ракетные полки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» будут поставлены на боевое дежурство в Барнаульской, Иркутской и Йошкар-Олинской ракетных дивизиях.

Две пусковые установки стационарного базирования будут поставлены в Козельской ракетной дивизии (Калужская область). На боевое дежурство будет поставлен также полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в Оренбургской области.

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