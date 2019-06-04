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Евросоюз призвал Трампа уважать «и палестинцев, и израильтян»

Политика

Представители ЕС заинтересованы «в прочном и устойчивом мире» на Ближнем Востоке

Брюссель, 4 июня 2019, 23:26 — REGNUM  Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини провели переговоры с советником президента США Джаредом Кушнером по «мирному плану» для Палестины, 4 июня передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Еврокомиссии, в ходе переговоров в Брюсселе представители ЕС «выразили фундаментальный интерес Европейского Союза в прочном и устойчивом мире и стабильности в регионе».

Кроме того, представители Евросоюза призвали представителя президента США Дональда Трампа уважать права «как палестинцев, так и израильтян».

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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