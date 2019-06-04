Евросоюз призвал Трампа уважать «и палестинцев, и израильтян»

Брюссель, , 23:26 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини провели переговоры с советником президента США Джаредом Кушнером по «мирному плану» для Палестины, 4 июня передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Еврокомиссии, в ходе переговоров в Брюсселе представители ЕС «выразили фундаментальный интерес Европейского Союза в прочном и устойчивом мире и стабильности в регионе».

Кроме того, представители Евросоюза призвали представителя президента США Дональда Трампа уважать права «как палестинцев, так и израильтян».

Читайте также: США отрицают, что «сделка века» Трампа включает передачу Синая Палестине