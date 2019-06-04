Столтенберг обрадовался увеличению военной группировки США в Польше

Брюссель, , 22:29 — REGNUM Североатлантический альянс приветствует наращивание военной группировки США в Польше, заявил 4 июня в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Столтенберга, вопрос новых американских военных баз на территории Польши относится к разряду «двусторонних соглашений», но это «будет частью общего присутствия союзников по НАТО в Европе».

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда заявил, что он является сторонником расширения американского военного присутствия в республике, которое «вписывается» в общую деятельность НАТО в Европе.

По его словам, увеличение военного контингента США в Польше будет обсуждаться на ближайшем саммите НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша просит у США увеличить военное присутствие на своей территории, а президент Анджей Дуда выступил с инициативой создания в стране военной базы США и предложил назвать её «Форт Трамп», заявив о готовности заплатить $2 млрд за постройку этой базы.

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