«Космический командующий» США заявил о «русской угрозе» в космосе

Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Россия добилась значительных успехов в космосе, сокративших преимущество США в этой сфере, заявил 4 июня в сенате генерал Джон Рэймонд, которого президент США Дональд Трамп рекомендовал на должность командующего Космическими силами страны.

По утверждению Рэймонда, предпринятые Россией мероприятия привели к тому, что американское операционное преимущество сократилось. Кроме того, он заявил, что модернизация Вооруженных сил, проводимая в России, может привести к военному превосходству над армиями НАТО и силами США в Европе.

По мнению «космического генерала», главной целью России является лишение США способности поддерживать космическое превосходство.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил, поручив Пентагону разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск, который в будущем должен стать отдельным военным ведомством Космических сил.

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