«РФ интересна Евросоюзу с точки зрения решения проблем миграции» — Затулин

Москва, , 21:36 — REGNUM В Евросоюзе растёт интерес к миграционной политике в России, и этот интерес может быть обусловлен желанием разделить с Россией потоки мигрантов, хлынувших в Европу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июня заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на международной конференции «Глобальные тренды миграции 2020: безопасность, здравоохранение и интеграция» в РУДН.

«Мы знаем о том, с какими проблемами связаны миграционные процессы в Европейском союзе. … Сейчас (появилась) определённая заинтересованность, в том числе в связи с тем, что в Европе рассматривают Россию как возможное место притока мигрантов из нетрадиционных для России стран. На это нам тоже нужно дать ответ», — заявил Затулин.

«Очевидно, что неконтролируемый рост миграции из нетрадиционных для России стран, конечно, способен породить такие же или сходные процессы в РФ (как и в Европе)», — подчеркнул он.

При этом то, каким образом в России организован миграционный процесс, оставляет желать много лучшего, указал депутат.

«МВД РФ в отличие от МВД царской России, к сожалению, не тот орган, который в состоянии в своём составе абсолютно автономно заниматься проблемами миграции. По советской традиции это правоохранительное ведомство, и оно в основном сосредоточено на вопросах, связанных с разрешительной системой, и в гораздо меньшей степени — с социально-экономической стороной миграции», — пояснил Затулин.

«Миграция может быть мотором развития России, а может быть проклятьем России, если будет бестолково организована. То, как она сейчас организована, — ближе к слову «бестолково». Потому что если в миграционном центре продают очереди на получение гражданства, если в очередях снуют люди, которые предлагают побыстрее решить вопросы за деньги — значит, где это в этой системе сидят люди, которые являются им партнёрами по бизнесу, а не государственными служащими», — продолжил парламентарий.