«Переселение народов на территории бывшего СССР не завершено» — Затулин

Москва, , 21:22 — REGNUM Распад СССР вызвал долгосрочные процессы, которые способствуют и будут способствовать масштабным переселениям групп русского населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июня заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на международной конференции «Глобальные тренды миграции 2020: безопасность, здравоохранение и интеграция» в РУДН.

«2014 год доказал очень многим, что есть процессы переселения, связанные с долгосрочными последствиями распада Советского Союза, далеко не завершены. И это великое переселение народа продолжается», — заявил Затулин.

«Имеются разного рода приливы и отливы, возвращения: например, желание переселившихся в Германию советских немцев сегодня вернуться в Российскую Федерацию. Такое желание вполне официально, оно заявлено их представителями в Бундестаге, которые за годы своего пребывания в Германии стали депутатами — тем не менее, говорят о необходимости возвращения в России», — подчеркнул он.

По его словам, распад СССР в 1991 году повлёк за собой долгосрочные переселенческие процессы, которые усиливались в зависимости от ситуации на пространстве СНГ. Очередной такой пик и произошёл в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Тем не менее, в 2002 году был новый закон о гражданстве в Российской Федерации, который способствовал сдерживанию процессу репатриации из-за чрезвычайно жёстких процедур.

«Я говорю сейчас о той части миграционного процесса, который принято называть репатриацией. Но это слово, к сожалению, в нашем законодательстве никак не прописано. Оно там даже не упомянуто. И на протяжении долгого времени мы в Госдуме, Институте стран СНГ ведём борьбу за то, чтобы признали очевидный факт: что так, как соотечественникам нужна Россия, так же и России нужны соотечественники», — указал Затулин.