Встреча Макрона и Трампа состоится во Франции 6 июня

Париж, , 15:55 — REGNUM На праздновании высадки союзных войск в Нормандии 6 июня будет присутствовать президент США Дональд Трамп, глава Франции Эммануэль Макрон и около 500 ветеранов на фоне напряженности в отношениях между европейскими странами и США, сообщает Le Figaro.

«Эта 75-я годовщина является торжественным моментом, который в то же время должен оставаться праздничным и радостным», — заявил префект французского департамента Кальвадос Лоран Фискус.

Церемония, как ожидается, состоится 6 июня в 11 часов утра по местному времени под председательством глав США и Франции на американском кладбище в Колвиль-сюр-Мер и продлится около 75 минут.

В контексте торговой и дипломатической напряженности между Европейским союзом и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп проведут встречу в 13:30 по местному времени в префектуре Кальвадоса.

По сообщению Елисейского дворца в Париже, главы двух государств обсудят вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, а также кризис на Ближнем Востоке, ситуацию в Иране и подготовку к саммиту G7.

Напомним, саммит глав государств G7 пройдет во французском городе Биарриц с 24 по 26 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 30 тыс. человек отметят годовщину высадки войск в Нормандии