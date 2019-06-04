Зеленский «молодцеватым нахрапом» врывается в сложную европейскую политику

Киев, , 09:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, в рамках своего визита в Брюссель отдельно встретится с главой Польши Анджеем Дудой.

Как заявил журналистам министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски, это будет первая встреча президентов Польши и Украины «в новой персональной конфигурации».

По его словам, встреча глав государств состоится в представительстве Польши при ЕС, и это символично, поскольку «Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины».

«На самом деле очень странно президенту одной суверенной страны встречаться с лидером соседней суверенной страны на территории ее посольства в третьей стране. Унас и своё хорошее посольство в Брюсселе. Мог бы адвокат и к клиенту на его территорию приехать», — комментирует предстоящую встречу украинский эксперт-международник, экс-сотрудник МИД страны Олег Волошин.

Также эксперт отмечает, что в текущем политическом раскладе в ЕС Киеву не стоит слишком уж надеяться на «адвокатство» Варшавы:

«Нынешние польские власти такой же эффективный адвокат украинских интересов в Брюсселе, как венгерское правительство Виктора Орбана. И те, и другие в жёстком конфликте с евробюрократами и лидерами задающих тон в Союзе Франции и Германии».

В завершение Волошин заявляет, что нормализовать отношения с Польшей, бесспорно, нужно, однако для этого нужны совершенно другие действия:

«Достаточно сегодня уволить Вятровича (глава украинского Института национальной памяти, известен своей крайне радикальной националистической позицией — ред.) и отказаться от установления второго памятника Шухевичу в Ивано-Франковске. Иными словами, сделать аккуратную домашнюю работу, а не лезть с молодцеватым нахрапом в сложную европейскую политику с ее многоуровневыми конфликтами».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в администрации Зеленского заявили, что во время рабочего визита в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе 4−5 июня новый президент Украины должен «в очередной раз убедить партнеров в неизменности евроатлантического курса Украины».

Согласно официальному графику, у Зеленского в рмках этого визита запланированы встречис президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур, и несколькими президентами.