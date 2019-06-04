Работники администрации главы Бурятии скрывали свои доходы

Улан-Удэ, , 09:14 — REGNUM Госслужащие в администрации главы Бурятии и регионального правительства давали неверные сведения в своих декларациях о доходах. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

«При предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими допускалось предоставление недостоверных сведений о недвижимом имуществе, об участии супругов в управлении коммерческими организациями, о счетах в банках и иных кредитных организациях», — сообщили в надзорном органе.

В результате шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще 21 служащему «строго указано на недопущение впредь нарушений требований законодательства о противодействии коррупции».

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, глава республики Алексей Цыденов считает любые нарушения законодательства о противодействии коррупции поводом для отставки. Ранее он добивался досрочного снятия с должности депутата Улан-Удэнского горсовета за то, что тот забыл указать в своей декларации склад. И хотя коллеги депутата отказались подчиняться главе, депутат все же был лишен мандата по решению суда.

Ранее по теме: Горсовет Улан-Удэ проигнорировал требования главы Бурятии, отстояв депутата

Читайте также: Суд в Бурятии лишил полномочий депутата, несмотря на защиту его коллег

Также добавим, что ранее в предоставлении недостоверных сведений в декларациях прокуратура уличила депутатов Народного Хурала. Выяснилось, что политики занижали свои доходы за 2017 год, давали неполные сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, банковских счетах, участии в коммерческих организациях.

Подробнее: Прокуратура: депутаты парламента Бурятии занижают свои доходы