Суд в Бурятии лишил полномочий депутата, несмотря на защиту его коллег

Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM Советский районный суд Улан-Удэ досрочно прекратил полномочия члена городского совета депутатов Юрия Баданова. Этого добивались в прокуратуре республики, обвиняя депутата в нарушении антикоррупционного законодательства.

«Основанием для предъявления иска явилось предоставление депутатом недостоверных сведений об имуществе за 2017 год. Депутат не указал сведения о принадлежащем ему на праве собственности нежилом помещении, об участии супруги в управлении тремя коммерческими организациями», — отметили в прокуратуре.

В марте 2019 года горсовет Улан-Удэ уже отверг предложение досрочно снять Юрия Баданова с поста по требованию республики Алексей Цыденов, который обвинил депутата в утрате доверия. Против исключения выступили 15 человек, за — ни одного. Как сообщили в прокуратуре, судом данное решение совета депутатов признано незаконным.

При этом большинство коллег провинившегося депутата признали, что факты нарушения законодательства были, но посчитали, что в его действиях не было корыстного умысла. Сам депутат назвал это ошибкой из-за собственной невнимательности.

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Добавим также, что по мнению прокуратуры, занижали свои доходы в декларациях и депутаты парламента Бурятии. По итогам проверок в надзорном органе сообщили в апреле, что некоторые депутаты в декларациях за 2017 год занизили суммы полученных доходов, предоставили неполные сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, банковских счетах, участии в коммерческих организациях. Кроме того, политики нарушали закон при привлечении к труду на постоянной и оплачиваемой основе своих помощников.

Впрочем, кто именно из действующих депутатов нарушал закон, прокуроры не уточнили, отметив, что в Народный Хурал внесено представление об устранении нарушений. Пока сообщений о досрочном прекращении полномочий хуральцев из-за нарушений антикоррупционного законодательства не поступало.

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