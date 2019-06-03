Трамп: Россия вывела «своих людей» из Венесуэлы

Лондон, , 22:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп утверждает, что Российская Федерация «вывела большую часть своих людей» и Венесуэлы. Об этом Трамп написал сегодня, 3 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Трампа, российская сторона проинформировала власти США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Боливарианской республики.

«Россия проинформировала нас, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы», — пишет Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия направила небольшую группу военных специалистов в Венесуэле в самый разгар внутриполитического кризиса в этой стране, активно подогреваемого американцами.

На Вашингтон это подействовало сперва крайне раздражающе, но затем пришло некоторое отрезвление. Сейчас вопрос об американском военном вторжении в Венесуэлу активно не обсуждается.