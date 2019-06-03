Спикер Госдумы пожелал Краснощекову выздоровления

Белград, , 17:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин навестил в больнице Белграда российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Вы, как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг. Желаю вам скорейшего выздоровления», — сказал Володин.

Спикер Госдумы считает, что ООН должна признать, что Краснощеков, их сотрудник, дипломат пострадал, так как делал все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косово. Также ООН следует признать, что сотрудник миссии противостоял вооруженному беспределу, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 мая косовский спецназ провел на севере края операцию против сербских общин, окончившуюся задержаниями нескольких десятков человек. В Приштине утверждают, что таким образом они борются с организованной преступностью. В результате этой акции были избиты и задержаны два сотрудника миссии ООН, в том числе российский дипломат Михаил Краснощеков.

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