Под Воронежем чиновники захотели зарплату в 200 тыс. в месяц – ЛДПР

Семилуки, Воронежская область, , 17:10 — REGNUM Заработная плата чиновников Семилукского района Воронежской области может составить до 200 тыс. рублей, об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР. По информации реготделения партии, проект соответствующего документа планируется рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Семилукского муниципального района 4 июня.

По данным депутатов фракции ЛДПР в райсовете, проектом документа предлагается «ввести надбавки/премии». В частности, такие надбавки для главы района могут составить до 12 окладов, для заместителей — до семи.

«По нашим данным, заместители главы и начальники отделов администрации в среднем получают минимальную зарплату в размере 20 — 25 тыс. рублей, то в соответствии с будущим решением эта сумма составит 100−175 тыс. на каждого «слугу народа». Окончательно утвердить проект должны 4 июня», — сообщила пресс-служба регионального отделения.

«Семилукский район — это не там, где все хорошо. Тут не везде есть асфальтированные дороги, а те, которые имеются помнят ремонт в прошлом веке. Школы и детские сады застали только строительство Брежневым. И все! Текущий капитальный ремонт — это несбыточная мечта для большинства из них, что в принципе характерно для всех социальных учреждений района. На этом фоне зарплаты в 200 000 смотрятся просто нелепо. И возмущает формат принятия. Все «тихой сапой». Ведь они пытаются протолкнуть все эти изменения в обход закона, без повестки, посреди заседания комиссии Совета народных депутатов», — прокомментировал и.о. координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР Александр Баймурзаев, отметив, что депутатские запросы по правомерности действий администрации уже подготовлены в прокуратуру и СК.

Руководитель аппарата администрации Семилукского района Сергей Скорняков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отказался в телефонном разговоре пояснить детали.

«Давайте не будем в телефонном разговоре обсуждать то, чего нет», — заявил Скорняков, отметив, что подробности можно узнать в ходе сессии народных депутатов, которая состоится 4 июня.