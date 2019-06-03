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Площади Немцова в Старом городе не будет — мэр Таллина

Политика

Исторические названия старых улиц и площадей изменению не подлежат

Таллин, 3 июня 2019, 15:38 — REGNUM  Как сообщила пресс-служба городской управы Таллина, новый мэр города от Центристской партии Михаил Кылварт не поддержал выдвинутое оппозицией в горсобрании предложение переименовать площадь недалеко от российского посольства в честь Бориса Немцова.

По мнению мэра, названия улиц и площадей в исторической части города изменению не подлежат. Нет никаких оснований, чтобы площадь Суургильди потеряла бы своё историческое название.

«Старые названия устраивали предыдущие поколения, подходят они и нам. Кроме того, не совсем ясно, какими были отношения Немцова с Таллином, и я думаю, что многие люди не только из Таллина, но и со всей Эстонии согласятся со мной», — передаёт слова мэра издание err.ee.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе оппозиция в городском собрании во главе с Ээриком-Нийлесом Кроссом из партии реформистов выступила с предложением о переименовании площади Суургильди у кафе Maiasmokk и Музея марципана в Старом городе, которая находится неподалеку от посольства РФ, в площадь Бориса Немцова. Под обращением подписались пять членов горсобрания.

Вице-мэр Таллина Андрей Новиков заявил по этому поводу, что для каждого «друга Эстонии» в столице не найдётся по улице или площади. Официальный ответ заявителям должен быть дан до 13 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таллине может появиться площадь Немцова

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Политическая жизнь Эстонии
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