Бывший главный спасатель Красноярского края стал главой Таймыра

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район , Красноярский край, , 15:02 — REGNUM Главой Таймыра стал бывший начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Евгений Вершинин. Как сообщили ИА REGNUM в районной администрации, Вершинин был избран на эту должность 31 мая на пятом заседании III сессии райсовета.

Уточняется, что на заседании присутствовали 14 депутатов районного совета, а также высокопоставленные красноярские чиновники, представители прокуратуры, МВД, общественности и другие.

«По итогам двух этапов конкурсных испытаний комиссией принято единогласное решение вынести на сессию районного совета депутатов две кандидатуры на пост главы Таймыра — Евгения Вершинина и Сергея Скорина», — отметил председатель конкурсной комиссии — начальник управления территориальной политики губернатора Красноярского края Владимир Богданов.

По итогам тайного голосования все 14 депутатов единогласно проголосовали за кандидатуру Евгения Вершинина.

Вершинину вручили значок и удостоверение главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

3 июня в районной администрации сообщили, что губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил депутатов районного совета за единодушие при избрании главы Таймыра.

«Для Красноярского края Таймыр всегда был и остается особо значимой территорией, надежной опорой экономического роста нашего региона, основой его масштабных достижений и побед», — говорится в тексте послания.

Напомним, в декабре 2018 года глава Таймыра Сергей Ткаченко объявил о своей отставке по собственному желанию. Он работал в этой должности с апреля 2017 года. Врио главы Таймыра тогда была назначена первый замглавы района Галина Гаврилова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Евгений Вершинин возглавлял ГУ МЧС по Красноярскому краю с 2014 года. Слухи о его отставке начали циркулировать в красноярских массмедиа в декабре 2018 года, и в итоге они подтвердились. В январе 2019 года временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС по Красноярскому краю приказом МЧС России был назначен генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.

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