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Назначен врио начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю

Политика

Ведомство возглавил генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин

Назначен врио начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю
Иллюстрация: 24.mchs.gov.ru
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин

Красноярск, 31 января 2019, 15:15 — REGNUM  Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС по Красноярскому краю приказом МЧС России назначен генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 31 января, в краевом главке МЧС.

Напомним, с 2014 года ГУ МЧС по Красноярскому краю возглавлял Евгений Вершинин. Слухи о его отставке начали циркулировать в красноярских массмедиа в декабре 2018 года.

Справка: Игорь Лисин родился 26 апреля 1966 года в городе Кстово Горьковской области. В 1987 году окончил Горьковское высшее военное строительное командное училище; в 2000 году — факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МВД РФ; в 2009 году — Сибирскую академию государственной службы. Работал на различных должностях управления государственной противопожарной службы УВД Алтайского края. С октября 2013 возглавлял Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

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