Послы Польши и Израиля возмутились открытием памятника Шухевичу на Украине

Киев, , 15:04 — REGNUM Протест против открытия в Ивано-Франковске памятника главнокомандующему ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману Шухевичу выразили послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион. Об этом 3 июня сообщили на официальной странице посольства Польши на Украине в социальной сети Twitter.

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль до сих пор живут на Украине, Польше и Израиле», — сказано в сообщении.

Ранее американская газета The Washington Post «опровергла» наличие фашизма на Украине тем фактом, что первые лица страны — президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман являются этническими евреями.

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