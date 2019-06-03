«Троянский конь Кремля»: в США обеспокоены влиянием России на Венгрию

Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности его контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, возмущает ряд американских конгрессменов. Парламентарии призвали госсекретаря США Майкла Помпео выступить в защиту «демократической Венгрии» и подготовили соответствующую резолюцию, передает RT.

Элиот Энгель, Элси Хастингс, Марси Каптур из Демократической партии и Джо Уилсон из Республиканской партии США полагают, что шаги венгерского правительства подрывают свободу выборов и ограничивают независимую прессу и гражданское общество. Кроме того, Венгрия находится под влиянием России, полагают они.

Действия Орбана неприемлемы — он выбрал автократический путь управления и сотрудничество с Россией, отмечает Энгель. Конгрессмен призвал к немедленным мерам в связи с опасениями, которые вызывают «тесные связи» между Орбаном и Путиным.

«Чрезвычайно важно не дать Венгрии оказаться в роли троянского коня, оставленного Кремлём в НАТО», — подчеркнул конгрессмен.

Элси Хастингс обратил внимание на возможность «демократической Венгрии» стать успешным партнёром для США и союзников по НАТО. Однако Орбан, полагает парламентарий, толкает страну на путь «угнетения и изоляции».

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