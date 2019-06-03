Переговоры по Донбассу нужно начинать «с чистого листа» — Тимошенко

Киев, , 13:51 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко считает, что переговоры между Украиной и Россией по поводу Донбасса нужно начать заново. Об этом она заявила в ходе согласительного совета парламента, сообщило 3 июня издание «Украинская правда».

Тимошенко напомнила, что после президентских выборов прошло шесть недель, люди ждут изменений, а их нет.

«Никаких дискуссий не существует. Практически забыты люди… Учитывая избрание нового президента, нужно срочно начать переговоры с чистого листа», — заявила она.

Тимошенко считает, что переговоры зашли в глухой угол, реальный обмен пленными между Украиной и Донбассом не проводился, а заявлениями на данную тему представители окружения бывшего президента страны Петра Порошенко прикрывали «реальную коррупцию и передел ресурсов».

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