«С приходом Зеленского вопрос обмена пленными пока никак не продвигается»

Киев, , 14:56 — REGNUM Политик и общественный деятель Виктор Медведчук заявил, что новый обмен удерживаемых лиц мог бы состояться «в скором времени», если бы на это была политическая воля Киева.

Об этом председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сказал в интервью каналу «Россия-24».

"К сожалению, после того, как команда Зеленского заняла главные кабинеты страны, этот вопрос пока никак не продвигается. В плане именно обменов. Вопрос заключается в том, что в последнее время с учетом позиции Порошенко, который год уже не хотел никого менять, освобождать, тем более освобождать тех, которые должны были вернуться в Украину, я занимался, действительно, этим вопросом на общественных началах, и сегодня эти занятия связаны с тем, что речь идет об освобождении. Да, я веду переговоры по вопросу освобождения отдельных лиц в Российской Федерации. И поэтому эта работа будет продолжена… впрочем, как ведутся переговоры по поводу освобождения в Донецке и в Луганске. Но не обмены, потому что для обмена необходима официальная позиция двух официальных сторон. Или Донецк и Луганск с одной стороны и Киев с другой, или Российская Федерация и Киев — с другой стороны. К сожалению, обменами сегодня никто не занимается», — охарактеризовал Медведчук существующее положение дел.

Он отметил, что новый президент Украины Владимир Зеленский только делает заявления по этому поводу, но кроме слов никак действий не предпринимает. В то же время, по мнению Медведчука, будь на то воля Киева, добиться освобождения людей и с той, и с другой стороны можно было бы в довольно короткие сроки.

«Я отвечаю как человек, имеющий опыт и, самое главное, знающий ситуацию, связанную именно с обменом, как в Донецке и Луганске, так и в Российской Федерации. Такая возможность есть», — заявил политик.

При этом он раскрыл некоторые нюансы переговорного процесса. В частности, после самого масштабного обмена в декабре 2017 года между сторонами была достигнута договоренность о втором этапе обмена между Киевом, Донецком и Луганском в формате «всех установленных на всех установленных». Однако Киев в лице Порошенко категорически отказался выполнять это условие.

«Сегодня ситуация следующая. Примерные цифры я могу назвать, и они недалеки от истины. Может быть, я ошибусь на одного-двух человек. Где-то 182 тех, кого разыскивает Донецк и Луганск, находятся в Украине, в Киеве, и, по последним данным, было 62, с учетом восьми попавших в плен — 70, находятся на территории Донецка и Луганска, то есть на неконтролируемых территориях. Так вот, для того чтобы использовать принцип «всех установленных на всех установленных», и с этим согласны в Донецке и Луганске, как и поддерживает подобный обмен Москва (Российская Федерация), необходимо буквально 5−7 дней для того, чтобы сверить списки, уточнить данные и провести такой обмен. Поэтому заявление сегодняшней власти, возглавляемой господином Зеленским, по поводу обмена и того, что будут делать, чтобы он состоялся, ну, пока это все остается заявлениями. Я утверждаю, что такой обмен мог бы иметь место, если бы была политическая воля Киева. Политическая воля Киева, которую сегодня представляет и власть, которую в Украине возглавляет господин Зеленский», — заявил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что последний раз большой обмен удерживаемыми лицами состоялся 27 декабря 2017 года. В своей инаугурационной речи президент Зеленский пообещал, что первым шагом станет освобождение всех пленных украинцев, однако потом этот вопрос глава украинского государства комментировать перестал.

После этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛавровпредложилЗеленскому начать свою каденцию с пересмотра Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, и в частности, оговоренного в них принципа обмена пленными «всех на всех».