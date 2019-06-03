В Ираке приговорили к смертной казни еще двух граждан Франции

Багдад, , 13:38 — REGNUM Суд Ирака вынес смертный приговор еще двум гражданам Франции, признанным виновными в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 3 июня сообщает Kurdistan24.

Отмечается, что в общей сложности перед правосудием Ирака предстали 12 граждан Франции, захваченных Демократическими силами Сирии и переданных своим коллегам в Багдад.

Официальный Париж выступает против смертной казни в любом виде, тем не менее признает суверенное право Багдада на судебное разбирательство в отношении преступников.

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