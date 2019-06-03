Понедельник, 3 Июня 2019 года
13:38:42 МСК

В Ираке приговорили к смертной казни еще двух граждан Франции

Политика

Сирийские повстанцы передали в Ирак 12 граждан Франции

Багдад, 3 июня 2019, 13:38 — REGNUM  Суд Ирака вынес смертный приговор еще двум гражданам Франции, признанным виновными в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 3 июня сообщает Kurdistan24.

Отмечается, что в общей сложности перед правосудием Ирака предстали 12 граждан Франции, захваченных Демократическими силами Сирии и переданных своим коллегам в Багдад.

Официальный Париж выступает против смертной казни в любом виде, тем не менее признает суверенное право Багдада на судебное разбирательство в отношении преступников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке к смертной казни приговорен еще один гражданин Франции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить