Рабочую группу по судьбе екатеринбургского храма расширили

Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Рабочую группу по судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге расширили двумя кандидатурами. Решение приняли на заседании объединения.

Изменения предложил мэр города Александр Высокинский. По мнению градоначальника, для понимания ситуации в обществе нужен социолог — представитель фонда «Социум» Ольга Рыбакова, также прозвучала просьба добавить юриста из администрации города.

Предложение вызвало неприятие протестующих против строительства храма в сквере, однако большинство членов рабочей группы приняло решение включить «новеньких» с правом голоса.

Теперь группа будет состоять из 22 человек.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал лидеров протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере выработать единую позицию. Также мэр назвал организаторов противодействия поименно.

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