В Екатеринбурге проходит первое заседание рабочей группы по храму

Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Екатеринбурге началось первое заседание рабочей группы по выбору места строительства храма Святой Екатерины. Оно проводится в зале заседаний городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заседание пришли 18 человек. Всего в состав группы вошли 20 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рабочая группа была сформирована в конце мая. Четверть её составляют представители движения «Парки и скверы Екатеринбурга!». Также представлены представители епархии, мэрии, гордумы и общественной палаты города.