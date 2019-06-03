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В Екатеринбурге проходит первое заседание рабочей группы по храму

Политика

На него пришли 18 из 20 человек

Екатеринбург, 3 июня 2019, 12:23 — REGNUM  В Екатеринбурге началось первое заседание рабочей группы по выбору места строительства храма Святой Екатерины. Оно проводится в зале заседаний городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заседание пришли 18 человек. Всего в состав группы вошли 20 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рабочая группа была сформирована в конце мая. Четверть её составляют представители движения «Парки и скверы Екатеринбурга!». Также представлены представители епархии, мэрии, гордумы и общественной палаты города.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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