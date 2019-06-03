Американский президент прибыл в Великобританию с визитом

Лондон, , 11:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп начал свой официальный визит в Великобританию. Об этом 3 июня сообщает телеканал Sky News.

Посадка президентского лайнера в лондонском аэропорту Станстед демонстрировалась в прямом эфире. Трампа в поездке сопровождает его супруга Меланья.

Напомним, визит Трампа в Великобританию состоится на фоне отставки премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. Мэй заявила, что приезд главы США в Лондон еще больше укрепит партнерство между Великобританией и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского МИД Джереми Хант заявил, что неожиданные действия Трампа не влияют на отношение к нему в Лондоне, а «Британия и Америка — два лучших друга» во всем мире. Мэр Лондона Садик Хан, напротив, сравнил политику Трампа с действиями фашистов.

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