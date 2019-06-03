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Российский посол опроверг отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Политика

Ни о каких сокращениях речи нет

Каракас, 3 июня 2019, 09:47 — REGNUM  Сообщения об отзыве российских военных специалистов из Венесуэлы не соответствуют действительности. Об этом заявил посол России в Боливарианской Республике Владимир Заемский.

Военные специалисты РФ продолжают работать, соблюдая взятые на себя обязательства. Ни о каких сокращениях речи нет, уточнил дипломат.

«Это очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности», — подчеркнул Заемский в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, о якобы возвращении на родину российских специалистов, занимавшихся подготовкой венесуэльских военных и обеспечением контрактов на поставку российского оружия Каракасу, ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Утверждалось, что из 1 тыс. российских советников в Венесуэле осталось лишь несколько десятков, а отъезд остальных якобы вызван экономическим кризисом в стране и отсутствием контрактов на поставку вооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: Основная часть военных советников России покинула Венесуэлу — WSJ

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Политический кризис в Венесуэле
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