Российский посол опроверг отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Каракас, , 09:47 — REGNUM Сообщения об отзыве российских военных специалистов из Венесуэлы не соответствуют действительности. Об этом заявил посол России в Боливарианской Республике Владимир Заемский.

Военные специалисты РФ продолжают работать, соблюдая взятые на себя обязательства. Ни о каких сокращениях речи нет, уточнил дипломат.

«Это очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности», — подчеркнул Заемский в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, о якобы возвращении на родину российских специалистов, занимавшихся подготовкой венесуэльских военных и обеспечением контрактов на поставку российского оружия Каракасу, ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Утверждалось, что из 1 тыс. российских советников в Венесуэле осталось лишь несколько десятков, а отъезд остальных якобы вызван экономическим кризисом в стране и отсутствием контрактов на поставку вооружения.

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