Мадрид, , 09:04 — REGNUM 2 июня бывший король Испании Хуан Карлос I распрощался с общественной жизнью. 81-летний отец действующего монарха больше не будет принимать участия в официальных мероприятиях, пишет газета ABC.

За несколько дней до этого Хуан Карлос I написал письмо своему сыну Филиппу VI, в котором сообщает о намерении «начать новую главу и завершить уход из публичной жизни». Письмо было опубликовано на официальном сайте королевской семьи.

Напомним, Хуан Карлос I был королем Испании с ноября 1975 года, а в июне 2014 года передал престол своему сыну из-за преклонного возраста и состояния здоровья. Для Испании Хуан Карлос I стал фигурой, знаменующей переход страны от режима Франсиско Франко к современной демократии.