Взрывы и «репетиция майдана» – Прикамье в мае

Наталья Хомутова, , 11:39 — REGNUM

В Пермском крае за май в центре внимания СМИ и общественности оказались ЧП на ряде заводов региона, визит зампреда правительства Дмитрия Козака, скандал с приёмом детей в первый класс элитной гимназии, акция протеста «разгневанных пермяков», приговоры экс-совладельцу «Экопромбанка» и экс-министру региона. Об этих и других резонансных событиях и происшествиях — в обзоре ИА REGNUM.

Взрывы и пожар

Май начался для Пермского края с ЧП на химзаводе «Азот» в Березниках. В ходе сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства прогремел взрыв. Погибли три человека, один был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сначала суд арестовал троих работников «Азота»: двух начальников смены и технолога агрегата. Позднее под домашний арест заключили механика, который в результате ЧП был доставлен в больницу.

Губернатор Максим Решетников подписал распоряжение о направлении из резервного фонда правительства 3,5 млн рублей на материальную поддержку семей погибших. Руководство компании «Уралхим», филиалом которой является завод в Березниках, обещало выплатить дополнительную материальную помощь семьям трёх погибших сотрудников (дополнительно к страховым выплатам, предусмотренным коллективным договором).

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22 мая на Соликамском магниевом заводе прогремел взрыв. Обошлось без смертельных жертв. По данным пресс-службы предприятия, пострадал один человек. Медики оценивали его состояние здоровья как легкой степени тяжести. Соцсети же сообщали, что пострадавший находится в Березниковском ожоговом центре с ожогами лица и рук, требуется пересадка кожи. Примечательно, что это ЧП не получило такой оперативной огласки, как происшествие в Березниках. Официальный релиз появился на портале магниевого завода спустя неделю после ЧП.

В Березниках Пермского края местные жители были напуганы громким хлопком и гулом со стороны химзавода «Азот» в ночь с 26 на 27 мая. В соцсетях люди делились своими версиями, не исключая ЧП. Пользователи предполагали, что на предприятии произошли взрыв и пожар, поскольку видели проезжающие машины МЧС, скорой помощи и полиции с включенными маячками и сиреной.

Ситуацию прояснили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве сообщили, что на «Азоте» производилась плановая остановка агрегата аммиака № 2 на ежегодный остановочный ремонт. Согласно особенностям технологического процесса, производился сброс давления и сред на факельные системы, который сопровождался шумом. Было организовано сопровождение данного процесса аварийными службами.

На территории Лысьвенского городского округа утром 24 мая произошла разгерметизация с последующим взрывом и возгоранием на газопроводе диаметром 1420 мм. Глубина залегания трубы составляет один метр. На месте взрыва образовался котлован размером 20×30 м и глубиной 5−6 м. В соцсетях пользователи говорили о том, что хлопок был сильный, от него «тряслись стены и трещали окна».

В ГУ МЧС по региону заявили об отсутствии пострадавших и угрозы населению. По информации ООО «Трансгаз Чайковский», на время аварийно-ремонтных работ газ направили по другим магистралям без отключения газоснабжения.

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29 мая на Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ) в цехе рессорного производства при выполнении планово-предупредительного ремонта на гибозакалочном агрегате 16-й термолинии произошло возгорание масляной ванны. Люди не пострадали, сообщает издание «Коммерсантъ». Предварительной причиной возгорания названо нарушение техники безопасности, которое допустила подрядная организация.

Праймериз

В Пермском крае в единый день голосования в сентябре 2019 года пройдут выборы в представительные органы местного самоуправления. На кону 402 депутатских мандата. 26 мая в регионе прошли праймериз партии «Единая Россия».

Для организации предварительного голосования было создано 158 счётных участков, на них работали 492 члена счётной комиссии. На предварительное голосование партии «Единая Россия» в Прикамье заявился 931 человек.

Явка составила 6,71% — это более 37 тысяч человек. Среди лидеров по явке: Пермский муниципальный район, Куединский муниципальный район и Осинский городской округ.

Результаты «праймериз» должны быть приняты местными организационными комитетами и местными политсоветами «Единой России» и затем направлены в президиум регионального политсовета. По неофициальной информации, имена лидеров предварительного голосования, те, что могут быть выдвинуты в кандидаты от партии, официально станут известны в июне. Подобную неспешность объясняют тем, что процедура — партийная и не регулируется избирательным законодательством Российской Федерации, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Дягилевский фестиваль

В Перми с 20 по 30 мая прошёл Дегилевский фестиваль. На пресс-конференции перед открытием грандиозного культурного мероприятия продюсер Пермского театра оперы и балета Марк де Мони заявил, что у фестиваля появится дополнительная площадка — в Париже. Проведение первого фестиваля во Франции запланировано на 2021 год.

На закрытие фестиваля ожидали визита высокопоставленных чиновников. Ожидалось, что они обсудят с краевыми властями перспективы строительства второй сцены для оперного театра. Министр культуры РФ Владимир Мединский и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не смогли приехать в Пермь на закрытие Дягилевского фестиваля, сообщает «Накануне.RU». Как сообщает «Коммерсантъ», на церемонии закрытия фестиваля присутствовал один из заместителей Владимира Мединского.

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Стоит отметить, на закрытие фестиваля губернатор Максим Решетников пришёл в футболке с надписью «Не дайте Курентзису уехать», что создало широкий резонанс. Причиной столь странного поведения главы региона стал инцидент, случившийся во время открытия указанного мероприятия: поднимаясь на сцену Пермского театра оперы и балета для приветственного слова, губернатор услышал выкрики из зала, требующие не отпускать маэстро из города.

Позже фанаты приготовили черные футболки в поддержку художественного руководителя с надписью «Не дайте Курентзису уехать!». Они продавались в фестивальном магазине и разошлись в первый же день. Гостей фестиваля в футболках можно было увидеть на концертах и мероприятиях фестивального клуба, сообщает портал 59.ru. 30 мая Максим Решетников сделал ответный ход и сам появился в такой же футболке на закрытии фестиваля на заводе им. Шпагина.

В последнее время в городе активно циркулируют слухи о скором отъезде худрука Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса, которые подтверждаются известными театральными экспертами, однако в самом театре эти слухи опровергают.

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Срок для экс-банкира

В мае в Перми суд первой инстанции вынес приговор в отношении бывшего совладельца «Экопромбанка» Владимира Н. Ленинский районный суд города признал бывшего банкира виновным в крупном мошенничестве, сам же фигурант своей вины не признал, сообщали местные СМИ.

По данным информресуросов, гособвинение просило для экс-совладельца банка 10 лет лишения свободы. Суд вынес решение и о взыскании с Владимира Н. 200 млн рублей и приговорил его к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

Напомним, экс-совладелец «Экопромбанка» и бывший депутат Заксобрания Пермского края Владимир Н. был задержан в конце зимы 2018 года. Уголовное дело касалось вывода более 200 млн рублей из кредитного учреждения через подставных лиц и причастности Владимира Н. к финансовым махинациям.

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Громкое коррупционное дело

В конце мая приговор огласили по громкому коррупционному делу, фигурантом которого стал экс-министр транспорта Пермского края Алмаз З. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным суда и следствия, в 2015—2016 годах экс-чиновник получил взятку 8,4 млн рублей за лоббирование интересов коммерческой организации в сфере строительства объекта транспортной инфраструктуры стоимостью более 2 миллиардов рублей. Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры, расположенной в Тюмени, и составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической рыночной стоимостью.

Бывшему главе минтранса региона назначено наказание в виде восьми с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

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Ирония Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на Instagram губернатора Пермского края Максима Решетникова. Глава региона анонсировал поездку в Суксун и заявил, что выслушает вопросы от местных жителей, требующие его внимания. Губернатор предложил подписчикам написать о проблемах, которые необходимо решить.

Собчак иронично заметила, что не все жители являются подписчиками в Instagram:

«Главное, чтобы все 8127 жителей пермского поселка городского типа (по данным «Википедии») были подписаны в «Инстаграме» на губера, чтобы поделиться с ним проблемами или пожеланиями».

Многие заметили логичное зерно в сатире Собчак, ведь пост собрал всего пятьдесят два комментария от жителей края, а если учесть, что половина из них зазывает губернатора в другие города, то самих суксунцев со своими реальными проблемами всего ничего, сообщает издание «Звезда».

Как сообщает «Накануне.Ru», в пресс-службе главы региона высказывание Собчак комментировать отказались.

«Какая-то блогерша что-то там сказала, выразила свою точку зрения. Что тут комментировать?» — заявили в ведомстве, однако отметили, что для информирования населения существуют и другие каналы связи. Добавим, что и сами жители поселка проявляют активность. В комментариях под постом губернатора в Instagram подписчица Максима Решетникова опубликовала ссылку на вопросы жителей поселка, у которых нет Instagram.

Примечательно, что 4 июня Максим Решетников проведет прямой эфир в Instagram. Во время онлайн-общения с жителями губернатор планирует ответить на вопросы в сфере образования. Стоит отметить, Максим Решетников не первый раз использует такую форму общения с населением и журналистами.

Скандал в элитной гимназии

В мае в центре скандала оказалась гимназия № 4 Перми. Широкий резонанс возник вокруг приема детей в первый класс образовательного учреждения. Из-за того, что в элитном образовательном учреждении установили разные баллы для девочек и мальчиков при приеме в гимназию, заговорили о гендерной дискриминации. Для мальчиков утвержден минимальный порог в 65,7 балла, а для девочек — 69,1 балла.

Последовали проверки. По итогам служебного расследования директору объявили выговор. Заместитель главы городской администрации Людмила Гаджиева заявила, что руководитель гимназии превысила свои полномочия, установив разные условия зачисления для мальчиков и девочек.

Создавшаяся резонансная ситуация вернула чиновников к серьезной системной проблеме зачисления детей в статусные учреждения. Для всестороннего обсуждения этого вопроса будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка, руководителей учреждений, представителей родительской общественности. Под пристальное внимание попадут правила набора детей в элитные городские школы. К следующей приемной кампании планируют утвердить пилотный проект и начать его внедрение весной 2020 года. Предполагается, что при наборе детей в первый класс в элитных школах, практикующих программы углубленного изучения, не будет конкурсов, но отбор будет действовать при переходе учеников в пятый класс.

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Визит Козака и допфинансирование

В Березниках Пермского края 21 мая с рабочим визитом побывал заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Он посетил строительную площадку микрорайона Любимов, дома на ней предназначаются для переселенцев из зоны техногенной аварии.

Губернатор Прикамья Максим Решетников доложил, что с начала 2019 года число домов, признанных аварийными, дополнилось еще 15 домами, где проживает ещё 500 человек. Он также сделал акцент, что помимо переселения людей из опасной зоны необходимо обеспечить дальнейшее развитие Березниковско-Соликамского промузла. И в решении этого вопроса необходима помощь правительства.

Дмитрий Козак дал поручение профильным министерствам об оказании дополнительной финансовой поддержки Пермскому краю. На расселение людей из домов, расположенных в зоне техногенной аварии, которые изначально не были включены в план, предполагается направить 1 млрд рублей из трех источников: федерального, регионального бюджетов и бюджета «Уралкалия», а также 900 млн рублей из федерального бюджета

Напомним, в октябре 2006 года во время эксплуатации Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках произошло затопление рудника с последующим образованием в черте города четырех провальных воронок. В связи с провалами в опасной зоне оказалось 97 жилых домов, в которых проживали 11 824 человека. В целях переселения граждан правительством Пермского края совместно с администрацией Березников в 2014 году принято решение о строительстве нового жилья в микрорайоне Любимов.

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«Собрание разгневанных пермяков»

29 мая в Перми состоялась протестная акция «Собрание разгневанных пермяков». Заявленной целью мероприятия было напомнить властям региона об их неудовлетворительной работе, приведшей к накоплению огромного количества проблем, сложившихся в крае. При этом организаторы протестной акции указывали длинный список проблем в разных сферах: области образования, пассажирских перевозок, реформы местного самоуправления, мусорной реформы, программы благоустройства дворов, ликвидация бесплатной медицины, проблемы в сфере долевого строительства домов.

Корреспондент ИА REGNUM Антон Исаков отметил, что огромный список проблем, под которым может, пожалуй, подписаться каждый пермяк, с одной стороны, вызывал неподдельную ярость пришедших по отношению к властям предержащим, с другой — подозрение. Широкая повестка для подобных мероприятий, а это знает каждый мало-мальски опытный в этом деле человек, призвана не решать конкретные проблемы, с которыми пришли неравнодушные граждане, а банально аккумулировать протестную энергию, дабы направить ее в деструктивное русло.

Формально на площадке перед Заксобранием шла акция пермской ячейки Национально-освободительного движения, но оппозиция и просто недовольные политикой горожане устроили в том же периметре свою акцию. Как отмечает «Накануне.Ru», члены НОД опасались провокаций и не были рады внеплановой политической коллаборации.

Организаторы «Собрания разгневанных пермяков» не смогли согласовать его проведение в городской администрации, поскольку все предпочтительные площадки в желаемое время уже были заняты акциями, в основном Национального освободительного движения (НОД). Дневные пикеты оппозиционеров также не устроили, поэтому «Разгневанные пермяки» решили формально присоединиться к НОДовцам в их акции «Против вмешательства иностранных агентов в дела страны» у арт-объекта «Власть» напротив Законодательного собрания Пермского края. Примечательно, что в итоге ни одно мероприятие, послужившее причиной отказа в площадке оппозиционерам, не состоялось, сообщает permnews.ru.

Корреспондент Антон Исаков, анализируя акцию протеста, делает вывод, что борьба идёт не за права дольщиков, многодетных матерей и прочие правильные вещи. Борьба идет за власть. А митинг «разгневанных пермяков» — это очередная репетиция будущего майдана, которая проходит по знакомым до боли лекалам перестроечной эпохи, когда сама партия выступила против своей определяющей и направляющей роли, что произошло потом, мы все хорошо знаем.

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