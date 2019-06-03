Катар не одобрил итоги саммита по Ирану в Мекке

Эр-Рияд, , 07:47 — REGNUM Власти Катара выразили некоторые сомнения относительно жестких заявлений по Ирану, сделанных на экстренном саммите в Мекке, сообщает 3 июня Al Jazeera.

«На саммите были сделаны жесткие заявления в отношении Ирана, но для попыток налаживания диалога ничего сделано не было», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Катара.

Также в Дохе убеждены, что Саудовская Аравия, организовавшая экстренный саммит, приняла политику Соединенных Штатов в отношении Тегерана, что противоречит стремлению многих стран в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, с лета 2017 года отношения между Катаром и рядом стран Персидского залива остаются напряженными. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив страну в поддержке терроризма.

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