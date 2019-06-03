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США выдвинули Евросоюзу ультиматум и напугали Россией — El Pais

Политика

Власти США полагают, что нормы ЕС содержат слишком много ограничений и это помешает американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе

США выдвинули Евросоюзу ультиматум и напугали Россией — El Pais
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Мадрид, 3 июня 2019, 07:41 — REGNUM  Евросоюз должен скорректировать свою оборонную политику так, чтобы она была тесно связана с интересами США. Такой ультиматум выдвинула европейской ассоциации американская сторона, пишет испанская газета El Pais.

По данным издания, США требуют участия своих компаний в связанных с вооружением проектах, однако Брюссель опасается попасть в ловушку «американских нормативов по экспорту военного материала». Ситуация накалилась настолько, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила Евросоюз о рисках остаться один на один с угрозами, «подобными России», если ЕС продолжит продвигать свой план.

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Речь идет о сближении позиций по нормативам будущего европейского фонда обороны и проектов по вооружению и программам Постоянного структурированного военного партнерства (PESCO). На посвященной этому встрече в Вашингтоне представители администрации Трампа изложили свою позицию представителям европейского комитета по политике и безопасности.

Власти США полагают, что нормы ЕС содержат слишком много ограничений и это помешает американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе. А следовательно, «оружейные индустрии» ЕС и США «не смогут работать вместе». Европейской ассоциации дали понять, что если Брюссель продолжит продвигать оборонный союз в соответствии со своим замыслом, то обороняться европейским странам в случае «любого серьезного кризиса» придется собственным вооружением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава испанского МИД Жозеп Боррель заявил, что Соединенным Штатам должна быть противопоставлена объединенная Европа, имеющая стратегическую автономию. В отношениях с США ЕС должен начать применять логику державы, полагает он.

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