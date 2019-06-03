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Лоран Вокье покидает пост председателя партии «Республиканцы» во Франции

Политика

Лоран Вокье объявил о своей отставке с поста председателя партии в эфире TF1

Лоран Вокье покидает пост председателя партии «Республиканцы» во Франции
Alesclar
Лоран Вокье

Париж, 3 июня 2019, 07:22 — REGNUM  Председатель регионального совета Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье объявил о своей отставке с поста председателя французской партии «Республиканцы» через неделю после исторического поражения партии (8,48%) на выборах в Европарламент, сообщает Le Figaro.

«Победы коллективные, поражения одиночные. Я сделаю шаг назад. Я ухожу со своего поста председателя партии «Республиканцы», — заявил Лоран Вокье в эфире TF1 в воскресенье, 2 июня.

Известно, что со времени своего избрания Лоран Вокье подвергался множеству критических замечаний как со стороны правых сил, так и со стороны правительства.

Напомним, 44-летний политик был избран на пост главы партии «Республиканцы» в декабре 2017 года, набрав около 75% голосов.

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Отставки и назначения
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