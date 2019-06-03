Израиль атаковал сирийский аэропорт в провинции Хомс

Дамаск, , 01:01 — REGNUM Несколько ракет было выпущено Израилем в сторону аэропорта в провинции Хомс, сообщает 3 июня агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Сообщается, что две ракеты были уничтожены в воздухе сирийскими средствами ПВО, однако Израиль продолжил обстрел в результате чего один сирийский солдат погиб и два получили ранения.

В результате обстрела пострадал склад боеприпасов и некоторые другие здания.

Напомним, утром 2 июня Израиль дважды проводил ракетные обстрелы сирийской территории. Средствами ПВО Сирии была отражена атака над Дамаском, в результате обстрела в провинции Кунейтра погибли трое военнослужащих, еще семеро получили ранения.

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