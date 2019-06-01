В Токио отказываются от плана быстро «решить курильский вопрос». Надолго ли

Анатолий Кошкин, , 11:03 — REGNUM

Итак, японское правительство и, надо полагать, лично премьер-министр страны Абэ Синдзо осознали, что перспектив форсировано, уже в июне сего года, подписать мирный договор на условии «разрешения территориальной проблемы», нет. А потому широковещательные обещания Абэ и его окружения «вернуть северные территории», как произвольно именуются в Стране восходящего солнца российские южные Курилы, не оправдались. Не удалась и «хитроумная» комбинация с попыткой получить Курилы в рассрочку по формуле «два плюс альфа».

С этой целью прошлой осенью Абэ якобы пошел на уступку и неожиданно предложил подписать мирный договор «на основе Совместной декларации 1956 года». В которой по настоянию тогдашнего руководителя Компартии Советского Союза Никиты Хрущева допускалась возможность передачи Японии в качестве жеста доброй воли, и это следует подчеркнуть, Малой Курильской гряды — острова Шикотан и островной гряды Плоские (Хабомаи). Но только после подписания между правительствами двух стран мирного договора. При этом Хрущев со всей определенностью твердо заявлял, что кроме Шикотана и Хабомаи СССР ни на какие уступки не пойдет.

Японская сторона исходила из того, что президент РФ Владимир Путин еще в 2001 году, по сути, предложил вернуться к хрущевскому варианту территориального размежевания и подписать договор на компромиссных условиях. При этом или в силу недостаточной осведомленности, или пренебрегая историей вопроса, такое согласие было дано, несмотря на то, что Москва в январе 1960 года в связи с заключением Японией направленного против СССР военного союза с США отказалась выполнять свое добровольное обещание о передаче островов до тех пор, пока американские войска покинут территорию Японских островов. Имелись в виду многочисленные американские военные базы в Японии, которые и по сей день здесь размещены.

Согласие Путина с предложением Абэ положить в основу договоренности о границе соглашение 1956 года, было воспринято и в Японии, и в России как намерение сторон вернуться к «хрущевскому компромиссу». Вернуться, несмотря на то, что за прошедшие более 60 лет произошли кардинальные изменения, которые ныне уже не позволяют реализовать указанный компромисс.

В обеих странах поднялась волна протестов против наметившейся политической сделки. В России протестовали против «разбазаривания земель», нарушения суверенитета и территориальной целостности государства, а в Японии — против, как казалось, уступок Абэ Путину, отказа Токио от многолетних требований всех «северных территорий» — островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Оказавшись в сложной внутриполитической обстановке, оба лидера сочли за благо отступить. В Москве потребовали от японского правительства сначала признать полный суверенитет России над всеми без исключения Курильскими островами, включая Малую Курильскую гряду, и заговорили об опасности появления на Курилах американских военных баз в случае их сдачи Японии. А правительство Абэ, опасаясь снижения рейтингов поддержки и возражений даже в среде правящей партии, было вынуждено вернуться к националистической риторике и обещать японцам продолжение борьбы за все «северные территории».

И вот сегодня ведущая газета Японии «Асахи симбун» сообщила, что японское правительство отказалось от идеи заключить с Россией соглашение по мирному договору в июне. Имеется в виду, что этого не произойдет во время очередной встречи премьер-министра Абэ с президентом Путиным в Осаке, куда последний должен прибыть для участия в саммите «двадцатки».

По ее сведениям газеты, «причиной тому стал тот факт, что стороны не смогли преодолеть разногласия по ряду исторических моментов и вопросов безопасности». При этом ТАСС в информации о публикации в «Асахи» сообщает: «В Токио в первую очередь хотели… подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года. В ней Москва выражала готовность в качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. После этого Япония планировала продолжать переговоры с РФ с целью решения территориальной принадлежности двух других островов южной части Курильской гряды — Итурупа и Кунашира».

Это лишний раз подтверждает справедливость позиции тех российских специалистов, кто, рассеивая насаждавшиеся иллюзии о «согласии Абэ ограничиться двумя островами», предупреждал от скоропалительных выводов и разъяснял лукавый смысл формулы «два плюс альфа». Когда под «альфой» камуфлировались притязания Токио и на самые большие и освоенные, а также имеющие важное военно-стратегическое и хозяйственное значение острова Кунашир и Итуруп.

В статье в «Асахи» подчеркивается, что вынужденный отказ от форсированного разрешения «территориального вопроса» и подписания мирного договора отнюдь не означает, что Токио смирился и прекратит выдвигать перед Москвой свои необоснованные требования. Газета пишет: «РФ и Япония к саммиту «двадцатки» сосредоточатся на достижении прогресса по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильской гряды. Вместе с тем в Токио по-прежнему рассчитывают на продолжение диалога по мирному договору в долгосрочной перспективе».

Понятно, что японскому правительству нужен не сам мирный договор, ибо мир между двумя странами давно существует с момента подписания и ратификации Совместной декларации 1956 года, первым пунктом которой объявлялось о прекращении состояния войны. Навязывание нашей стране давно ставшего анахронизмом договора преследует единственную цель — добиться отторжения от нашей страны законно ей принадлежащих земель.