Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утром в субботу, 1 июня, подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора Северной столицы в качестве самовыдвиженца.

Как сообщает издание Смольного «Петербургский дневник», столь ранняя подача стала возможной благодаря тому, что с 1 июня, когда стартовал прием документов, Горизбирком перешел на круглосуточный режим работы. Этап приема документов продлится до 18:00 1 июля.

Александр Беглов стал первым претендентом на включение в список для голосования на выборах, которые назначены на 8 сентября 2019 года.

Как напоминает ИА REGNUM, для вхождения в этот список кандидатам-самовыдвиженцам необходимо, во-первых, представить подписи как минимум 2% от общего числа городских избирателей — в абсолютных цифрах это немногим более 76 тысяч подписей. Во-вторых, всем кандидатам, как от партий, так и самовыдвиженцам, потребуется собрать 10% подписей муниципальных депутатов Петербурга — в абсолютных цифрах это минимум 155 подписей, причем, подписанты должны представлять не менее трех четвертей от всех муниципальных советов города.

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