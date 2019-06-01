Названы критерии выбора места под главный храм Екатеринбурга

Екатеринбург, , 06:44 — REGNUM Храм Святой Екатерины должен быть построен в центральной части Екатеринбурга. Это один из основных критериев, утверждённых на заседании прошедшего 31 мая заседания Экспертного совета по выработке критериев для оценки предложенных жителями города площадок.

Всего поступило 9966 предложений, а количество предлагаемый мест превысило 50. Среди прочего граждане, которые, возможно, просто не разобрались в сути вопроса, предлагали построить храм на Марсе и в Москве.

Основные критерии для оценки места представил главный архитектор города Андрей Молоков. Среди них наличие пригодной для такого масштабного строительства площадки в центре города и её возможность вместить храм, отсутствие на ней крупных сетей, хорошая транспортная доступность. Кроме того, силуэт собора должен быть архитектурной доминантой.

Всего планируется сделать выбор из десяти предложенных населением площадок.

Напомним, также архитекторы представили пять возможных площадок для строительства главного храма Екатеринбурга. Среди них значится в том числе и сквер у Драмтеатра. Правда, при возведении здесь храм предложено сместить к южной стороне сквера и сильно уменьшить в объёмах. Отметим, что именно такой вариант был ранее согласован на заседании градостроительного совета при губернаторе Свердловской области.

Напомним, 13 мая в Екатеринбурге разгорелись протесты. Часть граждан высказались против храма в сквере у Театра драмы. Позднее к ним присоединились провокаторы и политические манипуляторы. В итоге 14 и 15 мая произошли массовые задержания.

16 мая после предложения президента России Владимира Путина провести опрос горожан было официально объявлено о прекращении строительства. В ближайшее время планируется провести опрос населения и найти подходящую под собор площадку.