Суббота, 1 Июня 2019 года
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Пентагон заявил об угрозе стабильности в Азии со стороны Китая

Политика

Примеров «китайской угрозы» Шанахан не предоставил

Сингапур, 1 июня 2019, 04:52 — REGNUM  Китай несет ответственность за дестабилизацию в Азии, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в ходе своей речи в Сингапуре, сообщает агентство Reuters.

В своем выступлении Шанахан призвал американских союзников в Азии увеличить расходы на оборону. Он добавил, что Китай занят некоей дестабилизационной активностью в Азии, однако не назвал конкретных примеров такой активности.

«Возможно, наиболее долговременная угроза интересам государств в регионе исходит от тех, кто пытается изменить, а не сохранить, основанный на правилах мировой порядок… Поведение, которое вредит другим суверенным государствам, и подрывает доверие к Китаю, должно прекратиться», — заявил он.

При этом Шанахан добавил, что Пекину следует искать возможности для конструктивного диалога с США.

«Пока этого не произошло, мы выступаем против близорукого, узкого взгляда на будущее и поддерживаем свободный и открытый порядок, который принесет выгоду всем — включая Китай», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая министр обороны Китая Вэй Фэнхе выразил протест главе Пентагона Патрику Шанахану из-за последних действий Соединенных Штатов относительно Тайваня. По его мнению, подобные отношения США и Тайваня подрывают принцип «одного Китая».

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Китая выразил протест главе Пентагона по поводу Тайваня

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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