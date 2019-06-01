Толстой уцелел, а Донскому попало. Пушков о новых языковых трюках Украины

Москва, , 00:07 — REGNUM Очередное «укрепление» украинской «незалежности», прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков последние изменения в правилах правописания на Украине, изменяющих русские фамилии.

Напомним, 31 мая была обнародована новая редакция «Украинского правописания», требующая писать фамилии с окончанием на «-ой» через «-ий», а если на «-ский» или «-цкий», то вставлять мягкий знак.

Украинские языковые реформаторы пощадили только фамилию «Толстой».

"На Украине решили пощадить Толстого. Теперь по новым правилам все фамилии, оканчивающиеся на — ой, будут писать через — ий. Но «Толстий» звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне «Доньский». Знайте, мол, нашу незалежность», — прокомментировал украинские языковые трюки Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, одним из элементов внутренней политики Киева является «декоммунизация» и «деколонизация», давно превратившиеся в настоящую дерусификацию страны, более половины жителей которой считают русский своим родным языком.

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