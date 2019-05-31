Начальники генштабов России и Турции провели переговоры по Идлибу

Москва, , 22:56 — REGNUM Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и его турецкий коллега Яшар Гюлер обсудили по телефону ситуацию в Идлибе и пути стабилизации в этом регионе Сирии, сообщает 31 мая пресс-служба Министерства обороны РФ.

Телефонный разговор российского и турецкого военачальников состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов обсудил с коллегой из Турции генералом армии Яшаром Гюлером меры по прекращению огня в Идлибе. Кроме того, стороны обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в сирийских провинциях Идлиб и Хама сирийская проводит военную операцию против террористических группировок и незаконных вооруженных формирований, часть из которых поддерживается Турцией.

По разным данным, на территории зоны «Идлиб» находится до 30 тыс. боевиков с бронетехникой и артиллерией, которые оказывают сирийским правительственным войскам, поддерживаемым ВКС России, ожесточённое сопротивление.

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